2019-01-16T14:31:16+03:00
Общество

В Дагестане уволенный за поборы директор школы попытался украсть казённую мебель и посуду

Чиновник обставил кабинет за деньги учителей, а потом решил забрать элитные диваны домой
Андрей ЗОБОВ
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Бывший директор обставил свой кабинет за деньги родителей, а после увольнения решил украсть роскошные диванчики, столы и стулья. Фото: пресс-служба главы ДербентаБывший директор обставил свой кабинет за деньги родителей, а после увольнения решил украсть роскошные диванчики, столы и стулья. Фото: пресс-служба главы Дербента
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Бывшего директора 20 школы в Дербенте поймали с поличным при попытке стащить мебель из собственного кабинета. При этом уволили Касума Юсупова именно за роскошные диванчики и кресла — он купил их на деньги, собранные с родителей и учителей «на ремонт школы».

О вопиющей ситуации сообщил «КП - Северный Кавказ» глава дагестанского Дербента Хизри Абакаров.

— Мне уже не раз рассказывали, как после увольнения бывший директор ночами приходил в школу и пытался унести то посуду из столовой, то еще что. Теперь вот за мебель из кабинета решил взяться. Перед новым руководством школы он козыряет именами своих якобы родственников из числа моих заместителей, с которыми этот вопрос «решил». Говорю во всеуслышание, чтобы все поняли: ничего теперь в администрации вот так «решить» нельзя, — рассказал Абакаров.

Теперь, если чиновник попробует ещё раз «козырнуть» своими связями, его ждёт уголовное преследование. Глава Дербента пообещал лично обратиться в полицию, если бывший директор ещё раз наведается в школу с корыстными целями.

Контраст между убранством кабинета директора и благоустройством школы виден невооружённым взглядом. Фото: пресс-служба главы Дербента

Контраст между убранством кабинета директора и благоустройством школы виден невооружённым взглядом. Фото: пресс-служба главы Дербента

Напомним, что уволили алчного чиновника 15 ноября. Мэр пришёл в ученое заведение после многочисленных жалоб. Оказалось, что деньги, которые были собраны на ремонт школы с родителей, пошли на дорогостоящую мебель в кабинет Юсупова. Кроме того, сдавать деньги требовали даже персонал школы — в противном случае им грозило увольнение.

— Педагоги жаловались на поборы, дети были вынуждены учиться в классах с разбитыми окнами и поломанной мебелью. Про состояние школьных туалетов даже вспоминать не хочется, — рассказал Хизри Абакаров.

В результате Юсупов, его заместитель и завхоз школы, бывшие соучастниками поборов, лишились собственных должностей.

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