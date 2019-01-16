Эротической модели из Северной Осетии пригрозили расправой

Слава эротической 26-летней модели Лары Алборовой добралась до родных просторов Северной Осетии. Барышня живет и куролесит в Москве под фамилией Фрост, но родилась и выросла во Владикавказе. Она честно признается, что неплохо устроилась в столице содержанкой и пластические операции, шубы, закрытые тусовки и откровенные съемки ей подарил бой-френд. Все бы ничего, устроилась да и ладно! Но в республике вдруг заговорили: не боишься позорить родной Кавказ?

- Ещё раз услышу, что нашей фамилией себя назовёшь,шрам с уха до рта обещаю. И это минимум, что тебе сделаю, - оставил послание Ларе однофамилец из Северной Осетии.

Своих фанатов девушка радует яркими образами. Фото: соцсети героя публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА

Столичную "бомбиту" засыпали оскорблениями с упреками, а несколько жителей Осетии вообще решили, что не могла такая "дива" родиться в семье великого народа. Мол, породили Фрост хирурги с развратными теле-шоу, нечего приписывать ее к республике.

- Люди, которые пишут мне гневные сообщения и оскорбления, запомните, вы свою карму не отчистите, настолько вы прогнили изнутри! Изливаете желчь свою и своё поганое нутро как стадо, делая вывод о человеке по эфирам, интервью. В стократном размере это к Вам прилетит, - отвечает "хейтерам" Лара.

А такой Лара была до переезда в Москву. Фото: соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА

Кстати, красотка взаправду не раз мелькала на федеральных каналах и в интернет-шоу. Из одного даже вышла победительницей с миллионом рублей в клатче.

Сейчас модель продвигает себя в новом аккаунте в Инстаграме (прошлый администрация соцсети заблокировала). Пока к ней вернулись только 20 тысяч подписчиков.

Фанатам Лара сейчас говорит, что родилась в Алтайском крае. Но все помнят, что на шоу ее представляли уроженкой Северной Осетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Северной Осетии нашли двойника Анджелины Джоли

Кавказская красавица как две капли воды похожа на голливудскую звезду [фото]