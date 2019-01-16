2019-01-16T16:28:34+03:00
Общество

Эротической модели из Северной Осетии пригрозили расправой

Раскрепощенная "инстаграмщица" скрывает, что родилась в республике [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Красотка признается, что впечатляющими данными обязана хирургам. Фото: соцсети героя публикацииКрасотка признается, что впечатляющими данными обязана хирургам. Фото: соцсети героя публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Слава эротической 26-летней модели Лары Алборовой добралась до родных просторов Северной Осетии. Барышня живет и куролесит в Москве под фамилией Фрост, но родилась и выросла во Владикавказе. Она честно признается, что неплохо устроилась в столице содержанкой и пластические операции, шубы, закрытые тусовки и откровенные съемки ей подарил бой-френд. Все бы ничего, устроилась да и ладно! Но в республике вдруг заговорили: не боишься позорить родной Кавказ?

- Ещё раз услышу, что нашей фамилией себя назовёшь,шрам с уха до рта обещаю. И это минимум, что тебе сделаю, - оставил послание Ларе однофамилец из Северной Осетии.

Своих фанатов девушка радует яркими образами. Фото: соцсети героя публикации Фото: Евгения СОКОРЕВА

Своих фанатов девушка радует яркими образами. Фото: соцсети героя публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА

Столичную "бомбиту" засыпали оскорблениями с упреками, а несколько жителей Осетии вообще решили, что не могла такая "дива" родиться в семье великого народа. Мол, породили Фрост хирурги с развратными теле-шоу, нечего приписывать ее к республике.

- Люди, которые пишут мне гневные сообщения и оскорбления, запомните, вы свою карму не отчистите, настолько вы прогнили изнутри! Изливаете желчь свою и своё поганое нутро как стадо, делая вывод о человеке по эфирам, интервью. В стократном размере это к Вам прилетит, - отвечает "хейтерам" Лара.

А такой Лара была до переезда в Москву. Фото: соцсети Фото: Евгения СОКОРЕВА

А такой Лара была до переезда в Москву. Фото: соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА

Кстати, красотка взаправду не раз мелькала на федеральных каналах и в интернет-шоу. Из одного даже вышла победительницей с миллионом рублей в клатче.

Сейчас модель продвигает себя в новом аккаунте в Инстаграме (прошлый администрация соцсети заблокировала). Пока к ней вернулись только 20 тысяч подписчиков.

Фанатам Лара сейчас говорит, что родилась в Алтайском крае. Но все помнят, что на шоу ее представляли уроженкой Северной Осетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Северной Осетии нашли двойника Анджелины Джоли

Кавказская красавица как две капли воды похожа на голливудскую звезду [фото]

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк
Аналитики: в Ставрополе жить комфортнее, чем в Краснодаре, Ростове и Москве
Дагестанские энергетики оперативно восстановили электроснабжение 55 населенных пунктов, нарушенное непогодой
В Минводах возбуждено уголовное дело против директора школы
В Чечне авария с "Газелью" унесла жизни троих человек
На Ставрополье начала масштабная проверка газового оборудования в квартирах
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Полицейские нашли участников поножовщины в Пятигорске
79-летняя ставропольчанка не позволила обмануть себя мошенникам
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
После внезапной смерти дагестанского школьника проверяют лицей Махачкалы
В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода
В Ессентуках утвердили календарь событийных мероприятий края
Поклонники теории плоской Земли нашли место силы в «Гармонии»
На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год