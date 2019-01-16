Покушение на российского бизнесмена в Абхазии: подрыв машины попал в объектив камер

В Абхазии произошло второе покушение на российского бизнесмена за два последних дня. На этот раз предприниматель выжил, но лишился глаз. Момент подрыва машины москвича Михаила Еваленко попал на видео.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Абхазии, покушение на жизнь 52-летнего предпринимателя, производит впечатление заранее спланированного. Преступники заранее положили взрывпакет между капотом и лобовым стеклом его Audi Q7. Днём 15 января бизнесмен решил выехать из дома на улице Апсны в посёлке Лдзаа Гагрского района, но заметил странный свёрток. Когда он попытался его вытащить, прогремел взрыв.

После происшествия семья Михаила Еваленко срочно прибыла в Абхазию. Его перевезли в сочинскую больницу, где врачам пришлось удалить бизнесмену оба глаза. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое. Врачи решают вопрос о его транспортировке в Москву.

Тем временем следователи в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Кроме того, в сеть снятое камерой наблюдения видео, на котором запечатлён момент взрыва.

Напомним, что это второе покушение на российского бизнесмена за два дня. Первое произошло 14 января, сразу после Старого нового года. Бандиты пришли к предпринимателю Михаилу Маслову из Костромы. После непродолжительной беседы на повышенных тонах, бандиты выстрелили мужчине в ногу из ружья и сбежали. Ранение оказалось смертельным.

Примечательно, что 41-летний Михаил Маслов не был особенно богат и даже дом, в котором проживал с супругой и двумя детьми, арендовал у знакомых. Того же нельзя сказать о Еваленко, который был москвичом, хоть официально и проживал в Абхазии. Долгое время мужчина занимался бизнесом на территории республики.

Покушение на российского бизнесмена в Абхазии.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Абхазии двое неизвестных расстреляли россиянина

У бизнесмена из Костромы осталась жена и двое детей (подробности).