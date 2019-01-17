Ставрополец из ревности убил свою жену, родившую ему троих детей

На Ставрополье местный житель жестоко убил свою жену, приревновав ее к случайному таксисту. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, ЧП произошло на днях в селе Обильном Георгиевского района.

14 января 42-летний сельчанин Николай П. увидел, что его супруга Наталья слишком поздно вернулась с работы домой, да еще и на такси. У мужчины разыгралась сильная ревность, он почему-то решил, что жена изменяет ему с таксистом, причем уже не первый раз. И когда та зашла в комнату, Николай устроил супруге жесткий разнос. Та отвечала, что ни в чем не виновата и своему мужу не изменяет.

Между супругами, пробывшими в браке почти десять лет, завязалась ссора. Николай, который и раньше поколачивал свою благоверную, схватил нож и сильно ударил Наталью острием прямо в живот. От тяжелого ножевого удара в солнечное сплетение женщина потеряла сознание.

Нож, с помощью которого было совершено убийство. Фото: СК РФ

Прибежавшие на крики родственники вызвали истекавшей кровью Наталье "Скорую помощь". Прибывшие по экстренному вызову медики срочно повезли ее в ближайшую больницу. Но помочь несчастной врачи уже не смогли - Наталья скончалась по дороге в реанимацию.

Вызванная полиция арестовала Николая. В данный момент он находится в камере СИЗО под уголовным делом за убийство. Свою вину мужчина признал. Говорит, что был в состоянии аффекта, когда напал на любимую жену с ножом, и теперь глубоко раскаивается.

А вот судьба троих детей пары, самому старшему из которых нет и десяти лет, еще до конца неясна. Пока ребят отдали на временное воспитание в дом к самым близким родственникам, бабушке и дедушке по материнской стороне. В дальнейшем двух мальчиков и девочку могут отправить в детский дом.