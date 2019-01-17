2019-01-17T13:08:15+03:00
Экономика

ВТБ предоставил в 2018 году предприятиям АПК Северного Кавказа 4,8 млрд рублей

Треть предоставленного финансирования аграрии региона направили на реализацию инвестиционных программ
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ВТБ предоставил в 2018 году предприятиям АПК Северного Кавказа 4,8 млрд рублейВТБ предоставил в 2018 году предприятиям АПК Северного Кавказа 4,8 млрд рублей
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ВТБ в СКФО в 2018 году в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ подписал с предприятиями округа 120 кредитных соглашений со сроками от года до восьми лет на общую сумму порядка 6,9 млрд рублей, из которых выдано свыше 4,8 млрд рублей.

Треть предоставленного финансирования аграрии региона направили на реализацию инвестиционных программ (приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственной инфраструктуры). Остальные средства использовались на проведение агротехнических работ.

- Количество подписанных соглашений с сельхозпредприятиями региона в рамках программы льготного кредитования АПК за прошедший год увеличилось в два раза. Это говорит о высокой заинтересованности аграриев в механизме господдержки как понятном и удобном инструменте. Он позволяет на доступных условиях получать необходимое финансирование для решения как текущих, так и долгосрочных задач, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

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