В Дагестане попали на видео жестокие собачьи бои

В Дагестане провели чемпионат по собачьим боям. Зрелище прошло в огромном вольере на открытой площадке.

На записи видно, как по команде хозяев сцепились обученные вгрызаться в плоть соперника алабаи. Понятно, что к битве они готовились не один месяц. В холке псы тянут на 65 см, весят минимум 55 кило. И пока животные рвут друга друга в клочья, пьяные от азарта зрители предвкушают победу или поражение пса, на которого поставили деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/686837" frameborder="0"></iframe> Видео собачьих боев в Дагестане.

По современным меркам кровавый спорт давно не в почете, но популярности не теряет. Особенно на Северном Кавказе. В сети вы найдете не одну местную группу по продаже бойцовских собак и организации боев, а к ним в придачу - сотни видео и фото не для слабонервных. Запись с последнего чемпионата в Дагестане не идет ни в какое с ними сравнение.

- За незнание своей религии перед Аллахом они не оправдаются в судный день, - осудили в социальных сетях жители Дагестана живодеров. - Животные смотрят, как собаки дерутся. А собаки адекватнее людей, не хотят драться без причины.

После серии схваток израненных четвероногих бойцов за негодностью усыпляют или вышвыривают на улицу. Попусту брошенных подбирают сердобольные зоозащитники и везут в питомники. Но порочный круг не разбить. На смену калекам приходят заново обученные собаки-убийцы.

И хотя, со слов зоозащитников, организаторам и владельцам бойцов грозит уголовная статья "Жестокое обращение с животными" (за публичную демонстрацию жестокого обращения в корыстных целях), пока никаких преследований в Дагестане за организацию собачьих боев не ведут. А соответственно и сам "живодерский спорт", получается, пока не под запретом.

- По факту появления ролика ведем проверку. Устанавливаем, в Дагестане ли это произошло и насколько бой законен, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана. - Нам только предстоит разобраться в деталях.