Командира части будут судить за смерть новобранца из Северной Осетии

Командира военной части подмосковного Наро-Фоминска хотят привлечь к уголовной ответственности из-за гибели призывника из Северной Осетии Сослана Газзаева. Молодому человеку не оказали своевременную медицинскую помощь, несмотря на высокую температуру и резкое ухудшение состояния здоровья.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм сенатор Арсен Фадзаев, к нему поступила новая информация от Главной военной прокуратуры РФ.Согласно новым данным, дополнительно установлены грубые нарушения материально-бытового и медицинского обеспечения военнослужащих войсковых частей 91701 и 19612 при подготовке и проведении полковых учений в полевых условиях. А это могло способствовать гибели Сослана Газзаева.

- Постановление прокурора и материалы проверки направлены в военный следственный отдел СК РФ по Наро-Фоминскому гарнизону для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности командира войсковой части 91701 и других воинских должностных лиц за допущенные нарушения, - написал Фадзаев.

Напомним, 23-летний Сослан Газзаев пошел в армию в июле 2018 года. Почти сразу его отправили на полигон, где он через какое-то время стал чувствовать себя плохо. На жалобы новобранца руководство внимания не обращало.

10 сентября, когда солдаты вернулись в часть, температура парня уже держалась на отметке в 40 градусов. В течение пяти дней ему помогали сослуживцы, а от начальства он получал лишь выговоры из-за плохого выполнения обязанностей.

Сослан не смог встать с постели 15 сентября. Но в больницу его увезли только вечером. Медик в госпитале Подольска диагностировал у Газзаева менингит. Из-за температуры в 43 градуса, его ввели в состояние сна. Однако это не помогло - у солдата работали только почки и сердце. Спасти парня не удалось.