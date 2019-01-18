Госдеп США обеспокоился судьбой чеченских геев

В Государственном департаменте США вновь обсуждают тему притеснения чеченских геев.

- Мы глубоко обеспокоены заслуживающими доверия сообщениями из Чечни о возобновлении нападений на людей, которых считают членами сообщества ЛГБТ. Группы гражданского общества сообщают, что по меньшей мере 40 человек были незаконно задержаны с декабря, в том числе двое, по сообщениям, скончались в заключении после пыток. Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства и свою собственную конституцию и начать немедленное расследование этих нарушений прав человека, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Также заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино призвал власти России обеспечить полное соблюдение прав всех правозащитников в Чечне и немедленное освобождение задержанных, в том числе Оюба Титиева.

Напомним, 14 января официальный портал российской ЛГБТ-сети сообщил о задержаниях, пытках и убийствах женщин и мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, которые якобы массово проходят в чеченском Аргуне.

Впрочем, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в разговоре с "Комсомольской правдой на Северном Кавказе" назвал подобные сообщения пустыми слухами. Политик также отметил, что может назвать эти слова не иначе, как "очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества."