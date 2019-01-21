2019-01-21T17:04:38+03:00
Происшествия

Главу сельсовета на Ставрополье осудили на 7 лет за мошенничество и подделку документов

Чиновник переводил муниципальные земли себе в собственность
Алена БЕЛЯЕВА
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Чиновник не согласился с приговоромЧиновник не согласился с приговоромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главу Пригородного сельсовета Предгорного района Леонида Малютина приговорили к семи года колонии общего режима за 14 фактов мошенничества и 50 случаев подделки документов.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, Малютин разработал план обогащения, забирая себе муниципальные земли, расположенные в поселке Железноводский, хуторах Воронов и Порт-Артур. Чиновник, используя служебное положение, вместе с сообщниками из администрации обманным путем завладел участками, на которые была не разграничена государственная собственность и находящиеся в распоряжении и ведении его района.

Чтобы получить желаемые земли, Малютин подделывал множество документов, которые якобы были выданы в период до 2001 года на имя несуществующих владельцев. На самом же деле, все участки оказывались в его собственности.

Своими действиями чиновник причинил вред бюджету Предгорного муниципального района на сумму около 2 миллионов рублей.

Кроме семилетнего срока заключения, суд запретил Малютину после освобождения занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух с половиной лет.

Чиновник не согласился с вердиктом суда и занимается его обжалованием.

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