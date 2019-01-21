2019-01-21T12:18:06+03:00
Происшествия

ФСБ накрыла лже-благотворителей, отдававших 10 миллионов боевикам в Сирии

Сбор средств на помощь сиротам и строительство мечетей оказался прикрытием для преступления
Андрей ЗОБОВ
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Члены ячейки обманывали жителей в лучших чувствах, переправляя террористам собранные на благотворительность деньгиЧлены ячейки обманывали жителей в лучших чувствах, переправляя террористам собранные на благотворительность деньгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ФСБ раскрыла и задержала банду, занимавшуюся лже-благотворительностью в пользу боевиков ИГ* в Сирии. Жители Дагестана, Краснодарского края и Адыгеи отправили террористам больше 10 миллионов рублей, собранных как пожертвования на помощь малоимущим и строительство мечетей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Центре общественных связей управления ФСБ России, управляли действиями банды непосредственно эмиссары ИГ. Они поделились стандартными схемами сбора средств. Чаще всего, это активная работа с пользователями мессенджеров, которых убеждают поделиться средствами ради благих дел: помощи инвалидам, малоимущим и строительство мечетей. Таким образом члены ячейки собрали больше 10 миллионов рублей. Через сложную систему банковских транзакций, их перевели сторонникам ИГ*.

Оперативникам удалось вскрыть преступную схему и одновременно задержать всех троих членов банды в Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае. Во время обысков изъяты телефоны, множество банковских карт, чеки и другие материалы, подтверждающие вину подозреваемых.

Во время допросов задержанные признались в совершённом преступлении. На каждого банкира боевиков возбуждено отдельное уголовное дело по статье «содествие террористической деятельности». Расследование продолжается.

*ИГ — запрешённая в России террористическая организация

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