В Абхазии сорвался в пропасть БТР: трое погибших, двое раненых

В Абхазии во время переезда с полигона в пункт постоянной дислокации сорвался в пропасть БТР-80 с пятью военными.

По словам источника в ЮВО, это произошло около 8 часов утра 18 января. Внутри находились "срочники" одной из военных частей в сопровождении командира взвода. Предварительно сообщают, что произошло ЧП по неосторожности управляющего, который выбрал "небезопасную траекторию", близко подъехал к краю и из-за осыпания грунта допустил опрокидывание техники в ущелье реки Кодори.

Кадры с места происшествия

Известно, что при падении с 40-метровой высоты сразу погибли трое 1996-го и 1997 года рождения. На службу в республику молодые люди прибыли из Краснодарского края, Челябинска и Самарской области.

Выжили командир взвода и вступивший в ряды армии в середине прошлого года парень из Башкортостана.

В окружной военный госпиталь их доставили на вертолете с очень серьезными травмами. У одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и травматический шок. У другого зафиксировли сломанные ребра, перелом позвонков, двойной перелом челюсти и геморралогический шок.