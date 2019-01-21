На чеченском телевидении собираются ввести рубрику для извинений

Власти Чеченской Республики объявили о готовности создать специальную телевизионную рублику для публичных извинений. Просить прощения будут те, чьи нарушения не попадают под статьи административного и уголовного кодексов.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Джамбулат Умаров сообщил, что в руководстве региона готовы развить практику публичных извинений, поддерживая сформировавшийся тренд. Способ доказал свою эффективность в борьбе с мелким хулиганством и дезинформацией в соцсетях.

— Те, кто сеет панику, распространяя ложную информацию об отравленной воде в колодцах или непригодной каше в детсадах, яде в вакцинах должны быть наказаны, — считает Джамбулат Умаров. — Поэтому мы готовы завести рубрику на телевидении, отдельные столбцы в газетах, если потребуется. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдобруб, почему ты трус?

Министр осведомлён о том, что сама практика на территории России давно стала объектом шуток и даже насмешек. Но борьбу с бесчестностью и дезинформацией руководство республики ставит выше, поэтому готово на решительные шаги.

Кроме того, Джамбулат Умаров полностью поддержал деанонимизацию пользователей сети. По его мнению, это может существенно повлиять на публичные проявления негатива, в первую очередь на унижение человеческого достоинства по признакам расовой принадлежности и вероисповедания.

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