Ставропольский суд пересматривает дело об убийстве экс-главы "Роснефти"

В Ставропольский краевой суд по решению Верховного суда России вернули на пересмотр дело об убийстве бывшего гендиректора нефтяной компании "Роснефть-Ставрополь" Александра Чернухина.

Подозреваемыми остались водитель бизнесмена Андрей Мазко с сыном.

Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель суда Елена Чурюда, возвращение связано с процессуальными нарушениями.

- Дело уже рассматривается в Ставропольском краевом суде. Избран новый состав присяжных. В настоящее время исследуются доказательства. Процесс закрытый, - сообщила собеседник.

Напомним, что 22 мая прошлого года подсудимых Мазко признали убийцами видного бизнесмена. Версия следователей о расправе над Чернухиным ради 12 млн рублей в его сейфе убедила присяжных и решением судьи старшему Мазко дали 20 лет "строгача" с 250 тыс рублей штрафа, а младшему - 17 лет колонии и штраф 200 тысяч.

Их адвокаты и родня не согласились тогда с решением, уверяя, что Мазко невиновны. Защита, в частности, утверждала, что версия с расстрелом в авто не сходится с уликами, да и корыстный умысел преступника не соответствует положению подсудимых.

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