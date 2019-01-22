В Дагестане жертва задушила своего насильника шнуром от зарядки

В Дагестане жертва расправилась с насильником с помощью шнура от зарядки. Женщина воспользовалась тем, что удовлетворённый мужчина заснул, пригласила подругу и расправилась с преступником.

Драма разыгралась в Махачкале: оказалось, что насильник — бывший гражданский муж женщины. Более того — у них есть полуторагодовалый ребёнок. Около полугода назад пара распалась, и вот, мужчина пригласил бывшую любовницу на романтическое свидание.

Парень основательно подготовился: снял роскошную квартиру в элитной многоэтажке по улице Магомедтагирова в Махачкале, попытался создать романтическую атмосферу. А после приятного времяпрепровождения, 25-летний парень стал просить о возобновлении отношений.

— Девушка ответила принципиальным отказом. Мужчина был разъярён. В итоге 25-летний погибший силой заставил бывшую любовницу вступить с ним в интимную связь, — рассказал «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы следственного управления СКР Дагестана Расул Темирбеков.

Однако на этом оскорблённый парень не остановился. Он потребовал девушку взять на себя потребительский кредит — вернуть деньги. В порыве гнева он даже отобрал у девушки паспорт, угрожая взять ссуду самостоятельно.

Когда мужчина успокоился и заснул, в голове жертвы созрел план мести за поруганную честь и оскорблённую гордость. Она пригласила подругу, поделилась горем и попросила помощи в убийстве бывшего любовника. Девушки связали парню руки и задушили его шнуром зарядки для смартфона.

— Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору, — сообщил глава пресс-службы. — Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы. Мы собираем доказательства вины подозреваемых, расследование продолжается.

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