2019-01-23T14:49:05+03:00
Экономика

ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

Это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка
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ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейнеВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне
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ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Он распространяется на функциональное ядро, а также структуру системы.

Это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка. Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. Среди таких сервисов - системы быстрых платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и др. Потенциальными пользователями могут стать как физические, так и юридические лица, в том числе другие банки. Мультиэмитетная система обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех участников.

Прототипом применения технологии в банке стал «Цифровой расчетный сервис» - инструмент для p2p-переводов на блокчейне. Распределенный реестр обеспечил неизменность хранения информации об остатках на аккаунтах клиентов и взаимных требованиях банков, которые в свою очередь используются для клиринга и расчетов. Функции платежной системы взяли на себя смарт-контракты, а скорость проведения операций ограничивалась только производительностью блокчейна. Расчеты не предполагают использования криптовалют и производятся в фиатной валюте - рублях.

Инвестиции, которые ВТБ направляет на развитие ИТ, меняют свой характер с прикладных на стратегические. Если раньше они помогали решать внутренние задачи, то теперь они нацелены на создание высокотехнологичных систем.

- Получение патента - значимый шаг на пути развития цифровой экосистемы банка и важный сигнал рынку. В мире идет гонка технологий и их патентования: ведущие мировые банки аккумулировали не один десяток патентов, связанных с применением блокчейна. На российском рынке практика защиты интеллектуальной собственности в области финансовых и околофинансовых технологий только формируется. Мы будем двигаться в этом направлении и призываем коллег по индустрии к тому же, - отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

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