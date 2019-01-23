2019-01-23T13:14:13+03:00
Общество

«Лучше всех» шутит и поёт: Шестилетняя артистка из Нальчика стала звездой телешоу

Маленькая и задорная Вика Лещинская мечтает стать танцующим пожарным [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Шестилетняя Вика покорила зрителей непосредственностью и юмором. Фото: кадр видеоШестилетняя Вика покорила зрителей непосредственностью и юмором. Фото: кадр видео
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У неё нет феноменального голоса или поразительной грации прирождённой танцовщицы, но она — «Лучше всех»! Шестилетняя Вика Лещинская из Нальчика покорила сердца зрителей сверхпопулярного шоу на Первом канале своей непосредственностью и необычными шутками.

Выделенная для Вики семиминутка пропитана положительными эмоциями, как именинный торт. Шестилетняя девочка удивительно органично смотрелась в кадре, с лёгкостью поддерживала шутки бессменного ведущего Максима Галкина и отвечала на вопросы с завидным артистизмом. Чего только стоил ответ на вопрос об известном человеке, которого нальчанка мечтает встретить в Москве.

— Хочу увидеть Сергея Безрукова, — безапелляционно заявила Вика Лещинская. И, вскинув руки в выразительном жесте, добавила: — он артист! Он такой талантище!

Поразила девочка и своим ответом на тривиальный вопрос «кем хочешь стать». Вика призналась, что мечтает о карьере танцующего пожарного. Нальчанка твёрдо уверена: она будет плясать, пока натягивает штаны, чтобы броситься на вызов красиво!

Лучше всех : артистка и танцовщица Виктория Лещинская из Нальчика.

На шоу девочка пришла прочитать стихи, плавно переходящие в песню. Нет, читала она не «наше всё» Пушкина или попсово популярного Есенина, а шутливые вирши, специально заготовленные для выступления. Серьёзная детская наивность и юмор сделали своё дело: из зала доносились смешки вперемешку со вздохами восхищения и умиления.

— Впервые у нас юные участники прикалываются над кастингом, раскрывают внутреннюю кухню, хотя кто им разрешил, — полушутливо похвалил участницу Максим Галкин. — Медаль в студию!

Под конец организаторам удалось совершенно растрогать и зрителей, и девочку. Для Вики подготовили специальный «подарок от Деда Мороза» — Йоркширского терьера. Маленькая гостья была вне себя от счастья — последний год она мечтала о собаке.

Победительнице подарили заветную мечту — щенка Йоркширского терьера

Победительнице подарили заветную мечту — щенка Йоркширского терьера

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