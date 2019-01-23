2019-01-23T14:38:33+03:00
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,6 млн евро родным пропавших в Чечне и Ингушетии

По заключению суда, в похищениях людей могли участвовать люди в военной форме
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба ЕСПЧФото: пресс-служба ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге завершил рассмотрение новой серии дел об исчезновениях жителей на территории Чечни и Ингушетии. В качестве компенсации родственникам 20 пропавших или похищенных людей Россия обязана выплатить 1,6 миллиона рублей.

В официальных документах на сайте ЕСПЧ сообщается, что все заявления касались временного периода с 2000 по 2005 год. Судейская коллегия нашла множество нарушений Конвенции о защите прав человека.

— Суд признал ответственность Российской Федерации за нарушение статьи 2 «право на жизнь и обязанность провести эффективное расследование», статьи 3 «запрет пыток», статьи 5 «право на свободу и личную неприкосновенность», и статьи 13 «право на эффективные средства правовой защиты», — говорится в сообщении.

Также указывается, что речь идёт о похищении людей. Родственники и суд уверенны, что их осуществляли люди в военной форме. Дальнейшая судьба каждого из похищенных неизвестна, с родственниками они не связывались и числятся как пропавшие без вести.

— За исчезновение каждого человека суд обязал РФ выплатить по 60 тысяч. Общая сумма компенсаций превысила 1 миллион 600 тысяч евро, — говорится в сообщении проекта «Правовая инициатива», адвокаты которого помогали родственникам пропавших людей.

Напомним, что 4 декабря ЕСПЧ вынес решение по ещё 15 пропавшим жителям Чечни. Тогда Россию обязали выплатить порядка 1,2 млн.

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