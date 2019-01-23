2019-01-23T15:48:18+03:00
Происшествия

Крупный пожар в центре Махачкалы: огонь охватил здание ДОСААФ

По сообщениям МЧС, площадь пожара достигла 100 квадратных метров [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Пожар в здании ДОСААФ в МахачкалеПожар в здании ДОСААФ в МахачкалеФото: Социальные сети
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В центре Махачкалы крупный пожар. Огонь охватил верхний этаж здания ДОСААФ, в котором сейчас располагается автошкола. На месте происшествия работают 10 бригад пожарных.

— В 13:40 очевидцы позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях и сообщили о пожаре на проспекте Имама Шамиля 5А. На место выехали 10 пожарных расчётов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Пожар в здании ДОСААФ в Махачкале.Видео: соцсети

Оказалось, что горит мансарда 4-этажного здания ДОСААФ. Экстренные службы прибыли на место вовремя — огонь ещё не успел распространиться на большую территорию. По примерным подсчётам, площадь пожара — 100 метров.

Пламя охватило здание ДОСААФ в Махачкале.

К 14:15 пожарным удалось локализовать возгорание. В 14:26 отрытый огонь был полностью потушен. Ликвидация очагов пожара продолжается.

— На месте работают 40 специалистов. Причины пожара пока не установлены, информации о пострадавших и жертвах нет, — сообщили в пресс-службе.

Работа пожарных на тушении здания ДОСААФ в Махачкале.

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