Крупный пожар в центре Махачкалы: огонь охватил здание ДОСААФ

В центре Махачкалы крупный пожар. Огонь охватил верхний этаж здания ДОСААФ, в котором сейчас располагается автошкола. На месте происшествия работают 10 бригад пожарных.

— В 13:40 очевидцы позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях и сообщили о пожаре на проспекте Имама Шамиля 5А. На место выехали 10 пожарных расчётов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Пожар в здании ДОСААФ в Махачкале.Видео: соцсети

Оказалось, что горит мансарда 4-этажного здания ДОСААФ. Экстренные службы прибыли на место вовремя — огонь ещё не успел распространиться на большую территорию. По примерным подсчётам, площадь пожара — 100 метров.

Пламя охватило здание ДОСААФ в Махачкале.

К 14:15 пожарным удалось локализовать возгорание. В 14:26 отрытый огонь был полностью потушен. Ликвидация очагов пожара продолжается.

— На месте работают 40 специалистов. Причины пожара пока не установлены, информации о пострадавших и жертвах нет, — сообщили в пресс-службе.