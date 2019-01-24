В Дагестане подростков заставили привести в порядок мемориал ВОВ, который они разломали

В ночь с 10 на 11 января неизвестные вандалы разрушили мемориального комплекса "Память" в дагестанском Кизляре, который был установлен в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Компания из троих парней в черных куртках разломали дестки скамеек и бетонных плит, расположенных на территории памятника.

После того, как мемориал был осквернен, они спокойно покинули его через парк. Вот только вандалы не догадывались, что на территории зоны отдыха горожан недавно были установлены камеры видеонаблюдения и теперь и лица известны полицейских.

Злоумышленников уже нашли. Оказалось, что все они живут в Кизлярском районе и являются подростками в возрасте от 16 до 17 лет.

Друзья сначала на камеру признались в осквернении мемориала, извинились перед всеми жителями республики за свои действия, а после этого - вместе с родителями привели памятник в порядок.

Видео уборки мемориального комплекса попало в интернет и собрало множество комментариев в социальных сетях.

- Правильно! Каждый должен знать, что придется отвечать за свои поступки.

- Я считаю, что этого мало. Пусть теперь они хотя бы год каждый день проводят уборку на мемориале. И дополнительные уроки истории им не помешают. Хотя бы поймут тогда, что натворили.