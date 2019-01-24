2019-01-24T10:41:10+03:00
Общество

В Дагестане подростков заставили привести в порядок мемориал ВОВ, который они разломали

Трое друзей испортили скамейки и бетонные плиты [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Вандалы привели в порядок памятник. Фото: скриншот видеоВандалы привели в порядок памятник. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В ночь с 10 на 11 января неизвестные вандалы разрушили мемориального комплекса "Память" в дагестанском Кизляре, который был установлен в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Компания из троих парней в черных куртках разломали дестки скамеек и бетонных плит, расположенных на территории памятника.

После того, как мемориал был осквернен, они спокойно покинули его через парк. Вот только вандалы не догадывались, что на территории зоны отдыха горожан недавно были установлены камеры видеонаблюдения и теперь и лица известны полицейских.

Злоумышленников уже нашли. Оказалось, что все они живут в Кизлярском районе и являются подростками в возрасте от 16 до 17 лет.

Друзья сначала на камеру признались в осквернении мемориала, извинились перед всеми жителями республики за свои действия, а после этого - вместе с родителями привели памятник в порядок.

Видео уборки мемориального комплекса попало в интернет и собрало множество комментариев в социальных сетях.

- Правильно! Каждый должен знать, что придется отвечать за свои поступки.

- Я считаю, что этого мало. Пусть теперь они хотя бы год каждый день проводят уборку на мемориале. И дополнительные уроки истории им не помешают. Хотя бы поймут тогда, что натворили.

golos.dagestanagolos.dagestana
Вандалов в Дагестане заставили очистить оскверненный памятник
7273 отметок «Нравится»735 комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Новости 24
В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину
Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»
Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк
Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ
Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки
Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год
Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье
Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки
В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде
В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре
В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов
Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео
Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В Ставрополе девочка пострадала в ДТП
Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина
"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне
Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео