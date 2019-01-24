2019-01-24T11:01:26+03:00
Экономика

ВТБ в СКФО профинансировал инвестпроект в сфере орошаемого земледелия

Банк установил кредитный лимит в размере 120 млн рублей на один год ООО СХ «Стодеревское»
Поделиться:
ВТБ в СКФО профинансировал инвестпроект в сфере орошаемого земледелияВТБ в СКФО профинансировал инвестпроект в сфере орошаемого земледелия
Изменить размер текста:

В рамках кредитного лимита 88 млн рублей ВТБ в СКФО предоставил на льготных условиях по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятие направит на реализацию крупного проекта по мелиорации земель хозяйства, покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, а также на текущую деятельность.

- В 2018 году мы профинансировали более двух десятков инвестиционных проектов региональных сельхозпредприятий различного масштаба. Таким образом, мы понимаем, какой широкий спектр задач решают аграрии, и увеличение площадей орошаемых полей для степного Ставрополья - одно из важных направлений, поэтому мы готовы поддерживать данную инициативу компании, - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

По словам Андрея Журенкова, руководителя ООО СХ «Стодеревское», «для сельскохозяйственных предприятий, которые находятся в наиболее засушливой восточной части Ставропольского края, количество и качество собранной продукции во многом зависит от орошения угодий. - Установка системы для автоматического полива полей - это логичный шаг к богатому и стабильному урожаю, - отметил он.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину
Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»
Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк
Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ
Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки
Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год
Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье
Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки
В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде
В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре
В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов
Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео
Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В Ставрополе девочка пострадала в ДТП
Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина
"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне
Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео