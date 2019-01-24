ВТБ в СКФО профинансировал инвестпроект в сфере орошаемого земледелия

В рамках кредитного лимита 88 млн рублей ВТБ в СКФО предоставил на льготных условиях по программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятие направит на реализацию крупного проекта по мелиорации земель хозяйства, покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, а также на текущую деятельность.

- В 2018 году мы профинансировали более двух десятков инвестиционных проектов региональных сельхозпредприятий различного масштаба. Таким образом, мы понимаем, какой широкий спектр задач решают аграрии, и увеличение площадей орошаемых полей для степного Ставрополья - одно из важных направлений, поэтому мы готовы поддерживать данную инициативу компании, - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

По словам Андрея Журенкова, руководителя ООО СХ «Стодеревское», «для сельскохозяйственных предприятий, которые находятся в наиболее засушливой восточной части Ставропольского края, количество и качество собранной продукции во многом зависит от орошения угодий. - Установка системы для автоматического полива полей - это логичный шаг к богатому и стабильному урожаю, - отметил он.

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