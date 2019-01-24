2019-01-24T11:58:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье наглый водитель протащил полицейского на своей "Приоре"

Против мужчины возбуждено уголовное дело [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Нарушитель зажал руку полицейского дверьюНарушитель зажал руку полицейского дверьюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье наглый водитель не захотел показывать свои документы сотруднику ДПС и протащил его на своей машине. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, инцидент произошел в Буденновске 7 января нынешнего года.

21-летнего водителя за рулем "Приоры" полицейские остановили для проверки документов. Парню это требование не понравилось и он начал спорить. Он включил камеру, стал снимать силовиков, утверждая, что у них нет никакого законного основания для того, чтобы его останавливать на дороге. Водитель заявил, что таким образом ему ограничивают свободу.

Полицейские предупредили, что если молодой человек продолжит сопротивляться, то к нему будет применена физическая сила. Это только подогрело возмущение водителя и все закончилось тем, что он зажал руку сотрудника ДПС стеклом водительской двери и поехал. Попутно нарушитель сбил еще одного силовика, который стоял рядом с капотом до того, как подозреваемый решил поехать.

В итоге наглого водителя удалось задержать. Примечательно, что с документами у мужчины было все в порядке и за рулем он находился в трезвом состоянии.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Водитель протащил полицейского на "Приоре".

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