В Дагестане медсестра спасла многодетного отца, которого придавило бульдозером

В Дагестане хрупкая медсестра спасла жизнь мужчины, которого придавило бульдозером. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения республики, авария произошла к Казбековском районе.

Житель села Дылым Абдулгапур Магомедгазиев ехал за рулем бульдозера, когда не смог справиться с управлением. Тяжелая машина слетела с дороги, четыре раза перевернулась и после этого повисла над обрывом. Мужчину оказался зажат в покореженной кабине и не мог выбраться самостоятельно.

Пострадавшего дагестанца нашли двое местных мальчишек, которые пасли скот поблизости. Именно они позвонили в "Скорую помощь". Вот только в больнице все машины оказались на выезде и свободных бригад медиков не оказалось.

Медсестра Равшан Эмеева, которая приняла звонок, решила ехать на вызов в одиночку. Женщина признает, что за все свои 14 лет работы ей никогда не приходилось делать этого раньше.

Добравшись до места аварии Равшан не испугалась и забралась в кабину бульдозера, висевшего над обрывом. Несмотря на то, что машина могла в любой момент упасть в пропасть, медсестра добралась до окровавленного и теряющего сознание мужчину и вытащила его на свободное место в кабине. После этого женщина сделала ему укол и стала ждать помощь.

Вскоре из ближайшего села начали приходить местные мужчины. Они помогли удержать бульдозер и вытащить тракториста. На машине "Скорой помощи" отца семерых детей доставили в больницу. Врачи диагностировали у него множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и различные ранения. Абдулгапуру удалось выжить и вернуться к своей семье.

А смелой медсестре Равшан Эмеевой вручили награду "За героизм при спасении жизни человека и оперативно оказанную медицинскую помощь" и денежное вознаграждение. Женщина на награждении отметила, что она давала клятву Гиппократа и ее долгом было помочь мужчине.