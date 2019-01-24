Мечты сбываются: 12-летняя ставропольчанка с лейкозом попала на шоу Максима Галкина

Новогодняя президентская «Елка желаний» продолжает дарить радость детям-инвалидам. Больная лейкозом Маша Масько прилетела в Москву, чтобы поучаствовать в съемках шоу на Первом канале и встретиться с Максимом Галкиным.

— Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» Маше поставили шесть лет назад, — рассказывает мама девочки Наталья. — С тех пор мы метались между домом и больницей. Слава Богу, если раз в год мы бывали где-то на дне рождения. Это был наш максимум, ведь окружающая среда слишком агрессивна и опасна для дочери.

Лишенная возможности часто гулять и быть со сверстниками, Маша часами просиживала у телевизора. Медленно, её фаворитом и кумиром стал Максим Галкин. За творчеством актера и юмориста девочка следит с юных лет.

— Невозможно было представить, чтобы кто-то просто так взял и организовал мне встречу с ним. Это казалось невозможным, — вспоминает Маша. — Но мама попросила меня написать письмо в благотворительный проект «Мечтай со мной». Я сделала это, но, если честно, в результат не верила.

В конце декабря Маше позвонили волонтеры и сказали, что письмо отправили на «Елку желаний» в Кремль и что там соберутся люди, которым будет под силу исполнить ее мечту. А 22 декабря сообщили, что нужно лететь в Москву на съемки. Просьбу девочки выполнил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, снявший с елки новогодний шар с ее желанием.

Фото со съёмок передачиФото: Личный архив

— Мы поучаствовали в передаче «Сегодня вечером». Там Маша за руку подержала легенд - Льва Лещенко, Леона Измайлова, Дмитрия Маликова, Сосо Павлиашвили, Тамару Гвердцители. Для нее это было чем-то большим, чем просто праздником. Эмоциональная составляющая — это 90% лечения в нашем случае, поэтому такой подарок — настоящее чудо, — считает мама Маши.

Главный герой ждал Машу у входа в студию. Перед программой Максим Галкин провел для девочки экскурсию по Останкино, рассказал о том, как снимаются ее любимые передачи и шоу.

— Я очень волновалась, — рассказывает девочка. — Максим невероятно добрый, открытый человек, именно такой, каким я его себе представляла. Для меня многое изменилось после этой встречи. Я поняла, что мечты сбываются. Теперь у меня одна проблема: после этой встречи я не знаю, о чем еще можно мечтать.

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