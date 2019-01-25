Хорошая новость для ставропольцев: филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) отменяет комиссии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Ставропольский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) сообщает о запуске пакетных предложений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках предлагаемых пакетов услуг клиентам предлагается БЕСПЛАТНОЕ открытие расчетных счетов включая заверение полного пакета учредительных и регистрационных документов при первичном открытии расчётного счёта, а так же подключение клиента к системе «Банк-Клиент».

Вниманию клиентов представлены 5 пакетов услуг:

- «ФОРА - Старт»

- «ФОРА - Торговый»

- «ФОРА - Электронный»

- «ФОРА - ВЭД»

- «ФОРА - Всё включено»

Каждый пакет услуг имеет свои преимущества для клиента, помогает сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании, а в рамках предложения «ФОРА -Старт» банк отменяет также комиссию за ведение расчётного счёта и обслуживание системы «Банк-Клиент».поэтому стоимость данного пакета 0 рублей.

«АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) видит свою миссию в ответственном подходе к ведению бизнеса и развитию такой модели оказания банковских услуг, при которой учитываются интересы всех участников рынка, что отражает девиз банка: «Выигрываем вместе»! Предлагаемые пакеты помогут развивать и расширять деловую и производственную активность клиентам Банка» - отметил Управляющий Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Ставрополе В.И. Колесников.

С адресами и режимом работы подразделений Ставропольского филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) можно ознакомиться здесь.

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