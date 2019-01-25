На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ

В четверг депутат Верховной рады озвучил предложение «вернуть» Кубань и Кавказ в состав Украины. С шокирующим заявлением в эфире телеканала ZIK выступил основатель неонацистского полка «Азов» и, по совместительству, народный избранник Андрей Билецкий.

Основной тезис парламентария — утверждение, что земли Кубани и Кавказа «безусловно, являются украинской территорией». На Юге России, по мнению чиновника, достаточно высок уровень «национального украинского сознания». Поэтому властям «незалежной» всего-то остаётся пробудить некую историческую память местного населения — и оно тут же побежит присоединяться к Украине. Для этого всего-то нужен «успешный и эффективный национальный проект».

Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий. Фото: кадр видео

Правда, парламентарий не удосужился толком объяснить, какие именно исторические воспоминания местных жителей должны быть связаны с Украиной. И не упустил возможности случайно опровергнуть собственную мысль, заявив, что местное население совершенно не заинтересованно в подобном «возвращении». По мнению Билецкого, причина проста — слишком обрусели обладатели «украинского национального самосознания» на Кавказе.

В заключении депутат сделал вывод, что реально изменить ситуацию может лишь агрессивная экспансия.

— Аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила, — резюмировал украинский неонацист.