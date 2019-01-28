2019-01-28T18:07:02+03:00
Происшествия

В Чечне нашли тело стрелка, палившего по полицейским из автомата

Преступника ловили по планам "Сирена" и "Крепость"
Евгения СОКОРЕВА
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Выяснилось, что на полицейских напал житель ИнгушетииВыяснилось, что на полицейских напал житель ИнгушетииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чеченской Республике найдено тело, устроившего пальбу в Сунженском районе на северо-восточной окраине Сернаводского и выезде в населенный пункт Нагорное. Произошло ЧП в ночь с 25 на 26 января. Неизвестные устроили пальбу по выдвижному посту, где совместно дежурили сотрудники районного отдела МВД и республиканского ОМОН управления Росгвардии.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, в ответ на выстрелы полицейские открыли огонь. Двое сотрудников в перестрелке получили ранения разной степени тяжести и попали в больницу. Пострадала служебная машина полицейских.

Палили стрелки из автомата Калашникова. Бойцы начали стрелять в ответ и отбили атаку террористов. Бандиты убежали. Один нападавший был ранен и скрылся в ближайшем лесу. Чтобы поймать преступников были введены планы "Сирена" и "Крепость".

- При прочесывании лесной местности был обнаружен труп одного из нападавших, рядом с которым находился автомат Калашникова, - сказали в ведомстве. - Предварительно установлено, что уничтоженным является житель Пседах Малгобекского района Ингушетии Мансур Бельтоев, 1995 года рождения. Он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.

Поиск остальных террористов продолжается.

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