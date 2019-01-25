2019-01-25T18:05:06+03:00
Происшествия

Во Владикавказе массовое избиение полицейских сняли на видео

Сотрудники ДПС остановили нарушителя, но пожалели — на помощь к нему из ближайшего ресторана прибежала толпа [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Нападавших поймали с помощью РосгвардииНападавших поймали с помощью Росгвардии
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Во Владикавказе толпа пьяных дебоширов устроила самосуд над сотрудниками ДПС. Отбиться несчастные полицейские не смогли, но успели запросить помощь — через 10 минут на место приехала Росгвардия и доходчиво объяснила нападавшим что такое хорошо и что такое плохо.

Конфликт случился после полуночи в ночь на пятницу 25 января. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии, сотрудники ДПС дежурили на проспекте Коста. Заметили «Ладу Самару» — водитель грубо нарушил правила. На взмах жезла он отреагировал с запозданием. Остановился неподалёку, но ждать полицейских не стал и бросился наутёк в ближайший ресторан.

Оттуда навстречу полицейским вывалила толпа. Молодые люди обстоятельно попросили сотрудников закрыть глаза на «незначительное нарушение». Услышав отказ, разгорячённые алкоголем ребята сначала с ног до головы обматерили полицейских, а потом, войдя в раж, напали.

Во Владикавказе пьяная толпа зверски избила полицейских.

Защититься от напора толпы правоохранители были не в силах — их смели и избили ногами. По счастью, они успели запросить помощь. К месту событий рванули другие экипажи ДПС и Нацгвардия, и уже через несколько минут зачинщики драки лежали лицами в асфальт.

В управлении МВД заверили, что безнаказанными дебоширы не уйдут. На нарушителей составили протоколы за мелкое хулиганство. Документы для возбуждения уголовного дела по статье «применение насилия к представителю власти» направленны в Следственный комитет. Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, это второе нападение на сотрудников ДПС за сутки. Вчера вечером в Нальчике стражей порядка атаковали четверо налётчиков, вооружённые ножами. Несмотря на фактор неожиданности, полицейским удалось отбиться, но не без потерь. Момент столкновения между преступниками и правоохранителями очевидцы сняли на видео.

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