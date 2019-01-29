2019-01-29T15:07:43+03:00
Общество

Бывшая девушка Тимати встречается с 23-летним чеченским мажором

Алена Шишкова все свободное время проводит с горячим кавказцем
Алена БЕЛЯЕВА
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Алена и Мансур все время проводят вместе. Фото: www.instagram.com/missalena.92Алена и Мансур все время проводят вместе. Фото: www.instagram.com/missalena.92
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Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова, которая родила рэперу дочь Алису, начала встречаться с 23-летним мажором из Чечни Мансуром Джамбековым. Парочка вместе уже около месяца и успела засветиться перед вездесущими поклонниками модели.

Так влюбленных видели около дома Шишковой. Они сидели на передних сиденьях в машине Мансура и не могли расстаться около 40 минут. Кроме того, новогодние выходные они провели на горнолыжном курорте в Сочи. Компанию новоиспеченной парочке составили их друзья - дочь олигарха Чигиринского Мария и ее муж Симон Крутир.

В своем аккаунте в инстаграм Алена Шишкова выкладывает снимки с новым парнем, но при этом не афиширует их отношения. К примеру, модель разместила снимки с Красной Поляны и из одного из столичных заведений, где позирует вместе с Масуром и друзьями, но подписала их без намека на влюбленность.

Влюбленные с друзьями отдохнули в горах. Фото: www.instagram.com/unoverona

Влюбленные с друзьями отдохнули в горах. Фото: www.instagram.com/unoverona

Мансур Джамбеков является уроженцем Грозного. В социальных сетях и светской тусовке его знают под ником Мансур Верона, который он получил от названия московского ресторана La Verona. Парень уверяет, что это модное местечко, автомойка и роскошный Rolls-Royce Ghost стоимостью более 20 миллионов рублей принадлежат ему. Однако мажор не рассказывает, как ему удалось на это все заработать, учитывая, что сейчас он всего лишь студент магистратуры РАНХиГС и изучает менеджмент.

Впрочем, посты о Мансуре чаще всего появляются в популярном паблике Инстаграма "Rich Russian Kids", который рассказывает о жизни детей российских олигархов. Так что вполне вероятно, что все атрибуты богатой жизни он получил от родителей.

О себе Мансур рассказывать не любит. Его семья переехала в Москву из чеченского села Старые Атаги, когда мальчику исполнилось 6 лет. Отец занимается недвижимостью, а мать -домохозяйка.

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