Ставропольский депутат собирает митинг в поддержку "братского" народа Венесуэлы

На еженедельном рабочем собрании в Думе Ставропольского края зампред Александр Кузьмин заявил: надо провести митинг в поддержку народа Венесуэлы, где "империализм вновь показал свой звериный оскал". Депутат уверен, "братский народ терпит бедствие", а значит надо показать свою "солидарность" и выразить негативное отношение к разжиганию конфликта.

Подробнее о своей идее депутат рассказал корреспонденту "Комсомольской правды":

- Высказал свое предложение как политик и просто человек, желающий избежать гражданской войны. То, что происходит в Южной Америке, может случится везде. Кто-то дернет за ниточку...Это же акулы мирового империализма! Подобное и мы проходили, к сожалению, - считает заместитель председателя Думы Ставропольского края шестого созыва.

Александр Кузьмин о поддержке народа Венесуэлы 00:00 00:00

Парламентарий видит в общественной акции "моральную" поддержку венесуэльцам. Которые, как он уверен, должны противостоять вмешательству извне и сами определиться, кто у них президент.

- Это борьба за нефть. Всякая подоплека протестным настроениям, как это было на Укранине, кроется в экономике. Венесуэла - богатейшая в мире страна по разведанным нефтяным запасам. Ее там больше чем в России и Саудовской Аравии - представляете какие деньги зарыты? Просто хотят разграбить страну. Народ, где богатства эти находятся должен сам разобраться во всем без вмешательства США, империализма и прочих. Пусть пройдут выборы, честные и законные, - заключил Кузьмин.

Дата митинга в Ставрополе станет известна в ближайшее время. Пройдет она под эгидой края или отдельной партии - пока не уточняют.

Это будет первая в России акция в поддержку венесуэльцев из-за начавшегося конфликта Николаса Мадуро и оппозиции.

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