2019-01-29T19:37:45+03:00
Спорт

Двукратный чемпион мира из Северной Осетии дисквалифицирован на 8 лет

В допинг-пробах Хаджимурата Аккаева нашли запрещённые стероиды
Андрей ЗОБОВ
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Тяжелоатлет стал главным действующим лицом очередного допингового скандалаТяжелоатлет стал главным действующим лицом очередного допингового скандала
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Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев из Северной Осетии оказался в центре допингового скандала. После перепроверки в его допинг-пробах за 2008 и 2012 годы нашли запрещённые стероиды. Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение дисквалифицировать спортсмена на 8 лет.

Столь длительный срок дисквалификации обхясняется тем, что спортсмен уже третий раз попадается на использовании стимулирующих веществ. Срок дисквалификации отсчитывается от последних соревнований, в которых участвовал спорстмен в августе 2016 года. Таким образом, двукратный чемпион мирового первенства по лёгкой атлетике выбыл до 1 августа 2024 года.

Интересно, что все положительные пробы не относятся и никак не повлияют на достижения спорстмена: обе медали чемпионатов мира (2004 и 2011) и серебро Олимпийских игр в Афинах (2004) 33-летний Аккаев получил в другие годы.

Роковым для спортсмена стал стероид оралтуринабол. Все три раза в пробах Аккаева обнаруживали именно этот препарат, разработанный в начале 1960-х годов в Восточной Германии. Препарат серьёзно повышает мышечнный тонус и выносливость, слабо отражается на мышечном рельефе и имеет более качественный и глубокий отсроченный эффект, чем большинств страндартных стероидов.

Напомним, что первое наказание за использование допинга Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год. После этого в январе 2017 года перепроверка проб Олимпиады 2008 года дала положительные результаты. Тогда россиянина лишили бронзовой медали, завоёванной в Пекине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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