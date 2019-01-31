2019-01-31T15:10:33+03:00
Политика

Владимир Путин заранее знал о готовящемся задержании клана Арашуковых

Сейчас сенатор уже находится в Лефортово, а его отец пока еще в СИЗО
Алена БЕЛЯЕВА
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Песков прокомментировал задержание АрашуковаПесков прокомментировал задержание АрашуковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с арестом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. По словам Дмитрия Пескова, для главы государства не стало сюрпризом задержание этого политика и следственные действия в отношении других высокопоставленных чиновников, которые последовали за его арестом.

- Президент был в курсе задержания до того, как оно произошло, - сообщил Песков.

Также пресс-секретарь отдельно подчеркнул, что у Кремля нет претензий к руководству Карачаево-Черкесии из-за противоправной деятельности, в которой сейчас подозревают клан Арашуковых.

- Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают, - ответил пресс-секретарь президента. - Это вопрос к следственным органам.

Дмитрий Песков также подтвердил, что на повестке дня вопрос об утрате доверия президента России к главе республики сейчас не стоит.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо во время заседания Совета Федераций по подозрению в убийствах и участии в преступном сообществе. В тот же день силовики пришли и за его отцом Раулем, которому вменяется создание ОПГ и мошенничество с газом на сумму более 30 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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