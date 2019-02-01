Два крупных торговых центра полностью сгорели в Кизляре

1 февраля около половины восьмого утра в дагестанском Кизляре практически полностью выгорели два крупных торговых центра. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по республики, предварительная площадь пожара в четрехэтажных торговых центрах "Планета люкс" и "Союз" составила 1500 квадратных метров.

На место экстренно прибыла дежурная бригада огнеборцев. В результате пожара оказались повреждены несколько магазинов, которые расположены неподалеку от ТЦ. Сейчас очаг возгорания удалось локализовать и потушить. Сотрудники экстренных ведомств занимаются проливкой конструкций.

По счастливой случайности, в результате возгорания никто из местных жителей не пострадал. Было раннее утро и в торговых центрах еще не успело собраться много народу. Кто был - те успели выбежать при первых признаках пожара. Сейчас в районе торговых центров зафиксированы автомобильные пробки, но городской транспорт Кизляра ходит по расписанию.

В городской администрации рассказали, что на месте пожара находятся сотрудники правоохранительных и экстренных служб Кизляра, и лично прокурор города.

Причины возгорания предстоит выяснить экспертам. Ущерб от пожара пока неизвестен, но даже по предварительным данным, он превышает несколько десятков миллионов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.