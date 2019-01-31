2019-01-31T16:41:42+03:00
Политика

Мэром Махачкалы стал политик из Москвы

Кандидатуру Салмана Дадаева поддержали 39 из 45 городских депутатов
Андрей ЗОБОВ
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Салман Дадаев. Фото: пресс-служба Басманного района МосквыСалман Дадаев. Фото: пресс-служба Басманного района Москвы
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В Махачкале избрали нового мэра. Им стал бывший глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, дагестанец по происхождению. Его кандидатуру поддержал лично глава Дагестана Владимир Васильев.

Напомним, что в выборах главы республиканской столицы приняли участие 40 человек, из них три женщины. Во второй этапе конкурса принял 31 участник. Им необходимо было пройти сложное собеседование, ответив 12 вопросов: 6 от общественников и 6 от депутатов.

Список прошедших в третий этап предоставили сегодня депутатам городской думы Махачкалы. Из них единогласно был выбран Салман Дадаев. Он получил 39 голосов из 45.

Такое решение чиновников не вызывает большого удивления, ведь слухи о кандидатуре Дадаева появились ещё в начале декабря. Тогда его рекомендовал выбрать лично глава Дагестана Владимир Васильев. Однако процесс по неясным причинам затянулся, а потом и вовсе решили проводить открытый конкурс. Впрочем, Дадаев подал документы одним из первых.

Новому главе Махачкалы 39 лет. Уроженец Дагестана с отличием закончил школу. А в 2002 году с красным дипломом окончил юрфак ДГУ. Блестяще показавший себя на учёбе Дадаев тут же уезжает в Москву и начинает работать в муниципальных органах. К 2010 году он становится заместителем главы управы района Метрогородок. Несмотря на этот успех, чтобы добраться до поста главы управы Дадаеву понадобилось 7 лет. Лишь в 2017 году будущий мэр Махачкалы получает высокий пост руководителя Басманного района столицы.

Напомним, что предыдущий глава столицы Дагестана Муса Мусаев был осуждён за продажу государственной земли. Его предшественника Саида Амирова силовики захватывали с привлечением спецназа, а врио, занявший вакантное место после ареста Мусаева попался на коррупции. После этого должность назвали «проклятой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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