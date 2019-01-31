Хабиб нашёл работу: во время дисквалификации он станет телеведущим в Казахстане

Действующий чемпион UFC в лёгком весе нашёл себе работу на время дисквалификации. Часть своего времени Хабиб Нурмагомедов посвятит работе на реалити-шоу «The Nomads» («Кочевники», — прим.ред.) на казахском телевидении.

Как сообщает издание BNews.kz, съёмки начнутся в мае в Сандыктауском районе Республики Казахстан.

— Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет одним из ведуших во втором сезоне шоу, — цитирует издание главу района Асылбека Исмагамбетова. — Это большое событие для нас и местные жители с нетерпением ждут кастинга в массовку, который обещали провести организаторы шоу.

По задумке авторов реалити-шоу, участники со всего мира, олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены будут соревноваться в силе и выносливости, проходя сложные испытания. Большую роль в победе будет играть знание казахских традиций.

Сообщается, что телепроект будет иметь огромную аудиторию по всему миру: трансляция будет вестись на разных телеканалах в 118 странах.

Напомним, что Нурмагомедов в это время будет отбывать 9-месячную дисквалификацию, назначенную ему Атлетической комиссией штата Невада 29 января. Причиной столь сурового наказания стала драка за пределами октагона после победы спортсмена над Конором Макгрегором. По мнению комиссии, поступок Хабиба создал реальную опасность для зрителей соревнований, ведь разъярённый боец прыгнул в толпу, чтобы разобраться с оскорбившим его членом команды ирландца.

Сам Нурмагомедов посчитал решение комиссии «политически обоснованным» и сообщил, что временно прекращает выступления в турнирах под эгидой UFC.

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