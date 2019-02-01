Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи, что его взяли работать на казахское телевидение

Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о том, что он станет ведущим на ТВ в Казахстане.

Ранее эту информацию опубликовало казахское интернет-издание BNews.kz, сославшееся на Асылбека Исмагамбетова, руководителя Сандыктауского района Казахстана, где якобы ведутся съемки телепроекта The Nomads (Кочевники). Исмагамбетов заявил, что ведущим этого реалити-шоу должен был стать именно Хабиб Нурмагомедов, отбывающий сейчас девятимесячную дисквалификацию за драку с командой Макгрегора.

- А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в Интернете, — отреагировал 30-летний спортсмен у себя в инстаграм-сторис на информацию, пришедшую из Казахстана.

Сообщалось, что в казахском шоу, созданном по типу французского "Форта Байарт", примут участие команды спортсменов и олимпийских чемпионов из самых разных стран. Им нужно будет пройти сложнейшие спортивные испытания и конкурсы на знание казахских традиций. Режиссером реалити-шоу выступает популярный шоуэмен и продюссер Кирилл Кузин, известный россиянам по постановкам проектов «Криминальная Россия», «Бульдог-шоу», «Камеди вумэн».

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