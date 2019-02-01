В Дагестане благотворительная акция миллиардера Керимова обернулась давкой с пострадавшими

В Дагестане благотворительная акция обернулась трагедией — из-за жадности в сумасшедшей давке серьёзно пострадали несколько местных жителей. После происшествия полиции пришлось «закрыть лавочку» ради сохранения человеческих жизней.

Парадоксальная ситуация произошла 1 февраля в Дербенте. Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов решил воздать память умершему брату благородным делом — садака. В мусульманской традиции это благородный подарок состоятельного нуждающемуся.

В Дагестане благотворительность миллардера обернулась трагедией.

Однако вместо радости, люди нашли на площади только горе. Машины остановились у мечети на проспекте Агасиева. Рядом с нии тут же образовалась огромная толпа, началась давка. Несмотря ни на что, самые ретивые и целеустремлённые дагестанцы буквально «лезли по головам» соседей. В итоге несколько человек получили серьёзные травмы — пришлось вызывать «Скорую».

Во время давки в Дагестане пострадали несколько человек.

О происшествии узнали и правоохранители Дербента. Оценив ситуацию, они приняли решение прекратить благотворительную акцию ради сохранения здоровья её участников. Машинам приказали уехать, а гражданам — разойтись. Несмотря на это, на кадрах снятого очевидцами видео видно, что толпа рванула за ними в надежде, что раздача продолжится в другом месте.

Дагестанцы бегут за уезжающей машиной с благотворительным грузом.

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