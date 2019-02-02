Кадыров заявил, что Россия может усилить оборону и без дополнительных вливаний

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Кадыров сегодня назвал "бряцаньем оружия" и "беспрецедентной" гонкой вооружения. У себя в соцетях глава Чечни поддержал решение президента России ответить на шаг "партнеров" тем же, добавив, что обороноспособность усилим и без дополнительных вливаний.

- Мы впредь не будем просить о соблюдении тех или иных международных норм, на нарушение которых осознанно пошло руководство США. Россия в состоянии повысить уровень обороны, не привлекая дополнительные средства, - написал Рамзан Кадыров.

С его слов, руководство РФ долгие годы делало все, чтобы сохранить мир и продлить существование ДРСМД, но "США заняли подчёркнуто агрессивную позицию", которая угрожает безопасности России. Поэтому отныне все страны с американскими базами, по мнению Кадырова, можно считать "враждебными".

- Но не всё решается в современном мире ракетами и авиацией. Ни одно действие, нарушающее баланс сил, не останется без достойного ответа. Народ России един, как никогда, поддерживает политику своего Национального лидера, и никто не сможет разговаривать с нашим Отечеством языком силы и диктата. Пока мы едины, мы непобедимы! - заключил чеченский лидер.

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