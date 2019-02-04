2019-02-04T13:23:52+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье

ООО «Долина Солнца» получила 900 миллионов на 7 лет по программе льготного кредитования АПК
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ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на СтавропольеВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
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Банк предоставил тепличному хозяйству ООО «Долина Солнца», входящему в состав группы компаний «Белая Дача», финансирование в размере 900 млн рублей сроком на семь лет в рамках программы льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предприятие направит на строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию овощных и салатных культур площадью 7,2 гектара в Предгорном районе Ставропольского края. Срок реализации проекта - один год. Общая стоимость - 1,4 млрд рублей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул:

- Мы активно поддерживаем инициативы, направленные на развитие российского производства и стимулирование импортозамещения. Отличным примером выступает наше сотрудничество с компанией «Белая Дача», которая реализует уникальный проект в этом направлении. Уверен, что новое соглашение укрепит наше взаимодействие.

Антон Семёнов, генеральный директор холдинга «Белая Дача Трейдинг», отметил, что «с вводом второй очереди комплекса в 2019 году общая площадь теплиц на Ставрополье достигнет 15 гектаров».

- Мы планируем производить 350 тонн салатов и 3,9 тыс. тонн томатов в год, что позволит значительно сократить объем аналогичной импортной продукции на российском рынке. Финансирование, предоставленное нашим банком-партнером ВТБ, будет направлено на выполнение этих задач, - прокомментировал он.

ВТБ сотрудничает с группой «Белая Дача» шесть лет. В 2015 году банк предоставил предприятию в рамках программы поддержки инвестиционных проектов правительства России 925 млн рублей на возведение тепличного комплекса на основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур в закрытом грунте. Площадка была запущена во втором квартале 2017 года.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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