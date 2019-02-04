Индейцы и народы Сибири оказались родственниками жителей Кавказа

Группа учёных из Германии под руководством Сабины Рейнхольд провела масштабное исследование генома жителей Северного Кавказа и пришла к неожиданным выводам. Оказалось, что их родственники живут на территории Америки, в Сибири и на юге Европы.

Археологи считают, что первые предки современных народов Кавказа мигрировали сюда 5-8 тысяч лет назад. Регион долгое время был «проходным» — предки современных европейцев и многих других народов России веками путешествовали через Кавказ. Учёные ожидали, что из-за кровосмешений геном местных жителей может получиться очень разнообразным, но ошиблись.

Но опубликованные изданием Nature Communications результаты исследования свидетельствует об обратном. Исследование останков 45 особей, живших на Кавказе 3-6 тысяч лет назад, доказывает, что местные жители были не слишком склонны к связям с другими группами и хорошо сохранили изначальный геном.

Так, например, в генах представителей майкопской культуры, неожиданно, хорошо прослеживаются родственные связи с коренными американцами — индейцами, а также представителями народов северной Сибири и европейцами.

Ближайшими родственниками другой части жителей Кавказа стали этносы, населявшие территорию современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Египта и Турции.