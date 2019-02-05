СК официально опроверг дружбу Бастрыкина с кланом Арашуковых
В Следственном комитете России опровергли информацию, которую распространили несколько СМИ, о знакомстве Александра Бастрыкина с кланом Арашуковых. В ведомстве отметили, что первая личная встреча генерала юстиции с сенатором состоялась только 30 января, когда последнего задержали во время заседания Совета Федераций.
В сообщении также подтверждается, что Александр Бастрыкин вместе с семьей провел два дня в спа-отеле " Адиюх-Пэлас" летом прошлого года. Однако отправился представитель СК туда за собственный счет, что подтверждают необходимые документы, и исключительно по рекомендации коллег.
Во время этой поездки Александр Бастрыкин сделал несколько снимков, которые разместил на своей официально странице в социальных сетях. А вот фотографии руководителя СК в обнимку с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом.
В ведомстве отмечают, что подобные вбросы появились только после того, как Арашуковых задержали по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений.
Кстати, во время этой поездки Бастрыкину передали заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, после чего уголовные дела были изучены в Москве и в итоге привели к аресту Рауфа Арашукова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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