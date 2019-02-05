Рождаемость в регионах Северного Кавказа упала ниже среднероссийской

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации признал существенное снижение показателей рождаемости на Северном Кавказе. В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию Максим Топилин отметил, что даже в регионах СКФО в последние два года этот показатель стал падать.

— Мы привыкли к ситуации, когда в регионах Северного Кавказа с рождаемостью все хорошо, а другие регионы существенно отстают по данным показателям. Но приходится констатировать, это эта информация не совсем соответствует действительности. Особенно это касается последних двух лет, когда связанные с рождением детей показатели в СКФО имеют устойчивую тенденцию к снижению, — сообщил Максим Топилин.

По словам министра, в некоторых регионах ситуацию можно назвать кризисной. На Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии коэффициент рождаемости даже ниже, чем средние по стране цифры.

— В сложившейся ситуации ещё большую актуальность для руководства регионов приобретают задачи по повышению рождаемости, поставленные президентом. Поэтому в этих регионах СКФО нужно не только применять предусмотренные федеральным бюджетом меры, но и делать акцент на развитии региональных программ, — резюмировал ситуацию министр труда и соцзащиты России.

По словам Максима Топилина, руководству регионов необходимо озаботиться этой задачей в самое ближайшее время — не позже 2020-2021 года.