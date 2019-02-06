Двух глав ставропольских отделений "Газпрома" объявили в розыск по делу Арашуковых

Следственный комитет России объявил в розыск еще двух людей, которые были близки к клану Арашуковых. Представители ведомства отправили ориентировки во все регионы с фотографиями подозреваемых в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

По данным официального представителя СК России, и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков могут быть причастны к преступным схемам "газового короля".

Примечательно, что раньше Евгамуков занимал должность министра культуры Карачаево-Черкесии, а Калмыков и вовсе является зятем Рауля Арашукова.

Евгамуков раньше работал министром культурыФото: СОЦСЕТИ

Согласно ориентировке, оба беглеца могли скрыться на автомобилях Toyota Camry и Mercedes. В случае их обнаружения, полицейские должны немедленно задержать беглых бизнесменов.

Напомним, ранее в подобной ориентировке также фигурировал исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Мужчина был задержан в Москве и после допроса отправлен по ходатайству следствия под стражу.

Также силовики отправили под арест директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Все эти задержания произошли после 30 января, когда следователи пришли за Рауфом и Раулем Арашуковым. По мнению СКР, сенатор причастен к организации двух убийств, давлению на свидетеля и участию в ОПГ. "Газовый король" Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении газа на сумму в 30 млрд рублей и организации ОПГ.

Именно после их задержания силовики провели 40 обысков в газовых компаниях в 11 городах и провели несколько арестов. Эти действия должны помочь накрыть всех сообщников клана Арашуковых.

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