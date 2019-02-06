В Верховный суд Чечни поступила жалоба от "Газпрома" на списание 9 млрд рублей долгов

В Верховный суд Чечни поступила жалоба от компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с местного населения. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе суда, заявление уже передано в апелляционную инстанцию и в скором времени будет рассмотрено.

Напомним, в январе нынешнего года зампрокурор Чечни подал иск к ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный". Согласно нему с местных жителей должна быть списана задолженность за газ в размере 9 миллиардов рублей. В заявлении говорилось, что срок исковой давности уже давно истек и поэтому, задолженность необходимо аннулировать. В противном случае, это может привести к массовым протестам среди чеченцев.

Суд иск удовлетворил, однако после этого в других регионах России начали просить о долговой амнистии по коммуналке.

В итоге в дело пришлось вмешаться представителям Генпрокуратры. В ведомстве посчитали необоснованным иск о списании долгов за газ в Чечне и пообещали провести служебную проверку. Оказывается, законодательно недопустимо вмешательство надзорных органов в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Поэтому, прокурору республики поручили поддержать сторону ООО "Газпром межрегионгаз Грозный", когда дойдет до рассмотрения апелляции. Ведь даже довод о том, что по дебиторской задолженности от реализации газа для населения срок исковой давности истек не является единственным условием для списания долгов.

Это может произойти только если задолженность будет признана нереальной для взыскания, что может определить лишь хозяйствующий субъект.

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