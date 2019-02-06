Стала известна цена кресла главы МВД в Дагестане

Следователи выяснили, что полковник полиции в Дагестане хотел купить кресло главы МВД республики не за 2 миллиона долларов, а в 130 раз дешевле. По данным информированного источника, сначала одна из фигуранток дела обвиняла Магомеда Хизриева в даче более крупной взятки. На деле же оказалось, что он хотел получить повышение за один миллион рублей.

Кроме того, Гор Чудопалов, который также проходит по уголовному делу Хизриева, начал сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину. Сейчас его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Именно Чудопалову бывший полковник МВД передал миллион рублей, чтобы стать министром полиции Дагестана.

Напомним, пятого июня прошлого года Хизриев вместе с пятью соучастниками были задержаны в Москве. Следователи считают, что еще весной 2017 года он задумался о повышении и решил провернуть свой взлет по карьерной лестнице с помощью крупной мзды.

В итоге следователям удалось задержать всех сообщников. Против Хизриева возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере", остальные же обвиняются в посредничестве во взяточничестве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/654282" frameborder="0"></iframe> Задержание полковника полиции Дагестана Магомеда Хизриева.Чиновника подозревают во взяточничестве

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