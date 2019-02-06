На Ставрополье объем просроченных кредитов снизился

Россияне продолжают активно брать кредиты, покупать в долг автомобили и квартиры. В последнее время особенной популярностью пользуются кредитные карты - Северный Кавказ не отстает от трендов страны.

По темпам роста кредитного розничного портфеля регион превосходит средние показатели по России на 1,2 пункта. Всего на конец года в регионах СКФО выдано кредитов на 414 млрд рублей, половина из них - в Ставропольском крае. Такую статистику озвучили на пресс-конференции представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Но отдавать деньги все равно приходится, желательно делать это вовремя, чтобы не копить проблемы.

За 2018 год объем просроченной задолженности по кредитам в регионах СКФО вырос на полтора миллиарда и составил почти 64 млрд рублей. Лидеры по темпам роста просроченных долгов - Северная Осетия и Чечня. Половина объема просрочки приходится на долю Ставрополья. Однако в крае, в отличие от округа в целом, снижается объем просроченных задолженностей, что соответствует общероссийским тенденциям. В частности, на Ставрополье снизился уровень просрочки по автокредитам и по потребительским кредитам, а рост задолженностей за ипотеку, хоть и присутствует, но ниже, чем по СКФО на 5 пунктов.

Как отметили специалисты на пресс-конференции, у края достаточно хорошее положение: кредитов выдают чуть больше, чем в среднем по России, при этом объем просрочки снижается. Предполагают, что это связано с выросшим уровнем финансовой грамотности и дисциплины у населения края. А еще с тем, что с должниками работают профессионалы. Сегодня все чаще просроченными долгами занимаются специализированные коллекторские агентства. В 2018 году в СКФО кредитные организации передали коллекторам на аутсорсинг в 2 раза больше долгов, чем в 2017 году.

- Коллекторский бизнес сейчас - совсем не то, что было когда-то, положение кардинально поменялось после принятия соответствующего Федерального закона № 230 в 2016 году, - рассказал Александр Савинов, заместитель председателя правления ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» («СКМ»). - Мы считаем, что современный специалист коллекторского агентства - это финансовый консультант, а должник - клиент. Поэтому отношения между ними соответствующие: уважительные, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве.

Финансовый консультант зафиксирует сумму долга, чтобы перестали копиться штрафы и пени, предоставит дисконт или рассрочку с индивидуальным графиком и посильной суммой платежа. Поспособствует, чтобы в кредитную историю впоследствии была внесена запись о погашении долга. Главное, что нужно знать человеку, допустившему просрочку погашения кредита: не нужно бояться и ни в коем случае нельзя избегать общения с коллектором. То, что банки отдают непогашенные кредиты в коллекторские агентства, - цивилизованный подход. Каждый должен заниматься своим делом: банки выдавать кредиты, агентства - возвращать долги. И, конечно, речь не идет о «выбивании» денег - сегодня хулиганские методы вне закона.

О негативных фактах сразу нужно сообщать в Федеральную службу судебных приставов, которые контролируют сферу коллекторских услуг. Ведется общероссийский реестр, на сегодня в нем зарегистрировано более 200 агентств, 3 из них работают в Ставропольском крае. Можно и нужно жаловаться представителям НАПКА - эта ассоциация с прошлого года выполняет функции СРО и призвана объединить цивилизованных представителей рынка.

Кстати

Сводный портрет должника в Северо-Кавказском федеральном округе по информации агентства «СКМ»:

- средний возраст 25 - 45 лет;

- мужчины и женщины - встречаются одинаково часто;

- чаще всего работают (по собственному признанию) продавцами, менеджерами, директорами, предпринимателями.

Самому пожилому заемщику из Ставрополя - 93 года.

Самым молодым (5 клиентов) - менее 20 лет.

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