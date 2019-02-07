На семи ставропольских заправках торговали фальшивым бензином

В Ставропольском крае завершился пилотный проект по проверке качества бензина, который проводило Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом на АЗС по всему краю. Исследование показало, что в целом ситуация улучшается, так как из 60 проверенных заправок фальсификат продавали только семь.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова большинство проб с нарушениями были закуплены на небольших заправках у частных предпринимателей.

Цена на топливо у них ниже, чем на сетевых АЗС, однако и бензин уступает по качеству. Информация по предпринимателям, торгующим некачественным бензином, передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей административных мер.

Исследования проводились среди сетевых АЗС - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Южная нефтяная компания", "Ставпромкомплект", "ЮТК", "Компания "Астра", "Ставнефть" и 34 частных автозаправок края.

В Роскачестве при этом подчеркнули, что, по данным Росстандарта, в 2018 году доля некачественного топлива снизилась до 9%. Таких результатов удалось достичь с помощью внедрения новых механизмов надзора на рынке. А также работы Росстандарта совместно с объединениями и добросовестными участниками рынка, которые наладили механизмы внутреннего контроля качества топлива.