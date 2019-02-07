2019-02-07T10:55:40+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ накрыли 30 членов банды дагестанских фальшивомонетчиков

Преступники сбывали поддельные купюры в 20 регионах России
Алена БЕЛЯЕВА
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У бандитов изъяли огромное количество фальшивокУ бандитов изъяли огромное количество фальшивокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники ФСБ провели крупную спецоперацию в Дагестане и Московской области, в рамках которой были задержаны 30 участников организованного преступного сообщества. Все члены ОПГ занимались изготовлением и сбытом качественных поддельных денег.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, крупные партии фальшивок преступники реализовывали в 20 самых развитых регионах страны.

Во время проведенных обысков силовики нашли у задержанных килограммы поддельных купюр, специальное оборудование с клише для печати денег и специальные приспособления, которые позволяют воспроизводить элементы защиты банкнот.

Следователи выяснили, что всем необходимым для подделки преступников снабжали из-за рубежа. Кстати, в октябре прошлого года в Дагестане силовики уже накрывали несколько подпольных "лабораторий" по производству фальшивок, которые принадлежали той же банде.

После проведенных спецопераций возбуждено девять уголовных дел. Сейчас сотрудники ФСБ проверяют, не причастны ли фальшивомонетчики к финансированию терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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