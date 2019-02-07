Бастрыкин поручил проверить руководство Следкома КЧР в рамках дела Арашуковых

Следственный комитет России начал служебную проверку работы руководства Следственного управления по Карачаево-Черкесии. Такое поручение дал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, комиссия из Москвы проверит деятельность первого заместителя руководителя Казбека Булатова и его заместителя Арсена Езаова.

Оба чиновника и еще несколько их сотурдников уже вызваны в столицу для допроса в рамках расследования уголовного дела Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Казбек Булатов уже подал рапорт об увольнении. По словам информированного источника, высокопоставленный следователь был в приятельских отношениях с сенатором Рауфом Арашуковым и не скрывал их тесного общения.

Рауф Арашуков и Казбек Булатов были друзьями.

В социальных сетях есть снимки, на которых Булатов позирует в обнимку с влиятельным кавказским чиновником. Доходило до того, что он был постоянным гостем в отеле Арашуковых в ауле Хабез.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан лично Александром Бастрыкиным во время заседания Совета Федераций. Его подозревают в двух заказных убийствах, давлении на свидетеля и участии в ОПГ. Сейчас сенатор находится в СИЗО "Лефортово" и возмущается условиями заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/690526" frameborder="0"></iframe> Первый зам главы Следственного управления КЧР на дне рождения Рауля Арашукова.На этом видео в кругу гостей танцует и человек, очень похожий на Казбека Булатова (в синем костюме и синей рубашке без галстука)

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