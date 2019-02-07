2019-02-07T16:00:22+03:00
Происшествия

В Северной Осетии врачам пришлось проводить операции при свете мобильных телефонов

В республиканском онкологическом диспансере неожиданно отключили электричество
Алена БЕЛЯЕВА
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Хирургам пришлось работать без светаХирургам пришлось работать без светаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии хирургам пришлось работать без света из-за непредвиденного отключения электроэнергии. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" один из сотрудников все лампочки в республиканском онкологическом диспансере погасли около 11 часов дня шестого февраля. Это было бы не так критично, если бы сработала вторая резервная линия подачи энергии, которая предусмотрена как раз для таких случаев. Но и генератор в этот день подвел.

В это самое время в больнице шли сразу четыре операции. Хирургам пришлось целых полтора часа работать в непростых условиях. Медсестры включили фонарики на своих мобильных телефонах и, как могли, освещали операционный стол.

По словам врачей им еще повезло, что все четыре хирургических вмешательства находились на завершающей стадии. И примерно в течение получаса все были завершены. Жизни и здоровью пациентов из-за отключения электроэнергии ничего не угрожает.

В итоге онкологический диспансер выручили сотрудники МЧС, который привезли запасной генератор. Сейчас у руководства больницы много вопросов к энергетикам, которые не предупредили их об аварийном отключении, хотя раньше подобных проблем не было.

Кроме того, оказалось, что диспансер не входит в число объектов первой категории, и технический регламент восстановления подачи электроэнергии не столь быстрый. Хотя здесь также, как и в других больницах, установлено серьезное медицинское оборудование и проводятся сложные операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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