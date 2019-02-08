2019-02-08T11:15:37+03:00
Общество

Глава Ингушетии разместил свой номер мобильного в соцсетях, чтобы бороться с коррупцией

Теперь жители республики смогут пожаловаться на взяточников
Алена БЕЛЯЕВА
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Евкуров призвал ингушей на борьбу с коррупциейЕвкуров призвал ингушей на борьбу с коррупциейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Инстаграм разместил свой личный номер телефона, чтобы жители республики смогли позвонить или отправить сообщение о случаях коррупции в регионе.

- Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фотографий, аудиозаписей и видеороликов. Обращения могут делать жители, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления", - написал политик в своих соцсетях после заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции.

Евкуров также отметил, что, несмотря на определенные успехи, которые были достигнуты в борьбе с коррупционерами, обычных усилий недостаточно и нужно более масштабно подойти к этому вопросу. И если жители региона не будут участвовать в этой работе, то говорить о положительных результатах окажется сложно.

Политик попросил ингушей бороться с коррупцией, забыть о родственных связях и вести себя принципиально в этом вопросе.

По информации пресс-службы главы региона, только за одну ночь на опубликованный номер поступило больше 150 сообщений разной направленности.

Напомним, как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Юнус-Бек Евкуров уже размещал свой номер телефона в социальных сетях. Тогда ему позвонили около ста человек, но примечательно, что двое из них оказались родителями боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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